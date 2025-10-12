Ramassage de déchets Cayeux-sur-Mer

Ramassage de déchets Cayeux-sur-Mer dimanche 12 octobre 2025.

Ramassage de déchets

La Mollière Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:30:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

SOS Laisse de mer

9h30 Accueil autour d’un petit déjeuner, présentation des consignes de sécurité, remise des sacs de collecte

10h Départ des groupes vers les zones de nettoyage

12h Pesée des collectes, retour au point de rassemblement, apéritif, rencontre avec les associations partenaires

12h30 Pique-nique tiré du sac

14h-17h Activités

SOS Laisse de mer

9h30 Accueil autour d’un petit déjeuner, présentation des consignes de sécurité, remise des sacs de collecte

10h Départ des groupes vers les zones de nettoyage

12h Pesée des collectes, retour au point de rassemblement, apéritif, rencontre avec les associations partenaires

12h30 Pique-nique tiré du sac

14h-17h Activités .

La Mollière Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

SOS Sea Leash

9:30 am: Welcome with breakfast, presentation of safety instructions, distribution of collection bags

10 a.m.: Groups depart for clean-up areas

12pm: Weighing of collections, return to meeting point, aperitif, meeting with partner associations

12:30 pm: Packed lunch

2pm-5pm: Activities

German :

SOS Seelöwe

9:30 Uhr: Empfang bei einem Frühstück, Vorstellung der Sicherheitshinweise, Aushändigung der Sammeltaschen

10 Uhr: Abfahrt der Gruppen zu den Reinigungszonen

12 Uhr: Wiegen der Sammlungen, Rückkehr zum Sammelpunkt, Aperitif, Treffen mit den Partnerorganisationen

12.30 Uhr: Picknick aus dem Rucksack

14h-17h: Aktivitäten

Italiano :

SOS guinzaglio da mare

9.30: accoglienza durante la colazione, presentazione delle istruzioni di sicurezza, distribuzione dei sacchi di raccolta

10.00: partenza dei gruppi per le aree di pulizia

12.00: Pesatura delle raccolte, ritorno al punto di incontro, aperitivo, incontro con le associazioni partner

ore 12.30: Pranzo al sacco

14.00-17.00: Attività

Espanol :

SOS Sea Leash

9.30h: Bienvenida durante el desayuno, presentación de las instrucciones de seguridad, distribución de las bolsas de recogida

10h: Salida de los grupos hacia las zonas de limpieza

12h: Pesaje de las recogidas, regreso al punto de encuentro, aperitivo, reunión con las asociaciones colaboradoras

12h30: Almuerzo para llevar

14.00-17.00: Actividades

L’événement Ramassage de déchets Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2022-08-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME