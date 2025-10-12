Ramassage de déchets Cayeux-sur-Mer
Ramassage de déchets Cayeux-sur-Mer dimanche 12 octobre 2025.
Ramassage de déchets
La Mollière Cayeux-sur-Mer Somme
Début : 2025-10-12 09:30:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-12
SOS Laisse de mer
9h30 Accueil autour d’un petit déjeuner, présentation des consignes de sécurité, remise des sacs de collecte
10h Départ des groupes vers les zones de nettoyage
12h Pesée des collectes, retour au point de rassemblement, apéritif, rencontre avec les associations partenaires
12h30 Pique-nique tiré du sac
14h-17h Activités
La Mollière Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
SOS Sea Leash
9:30 am: Welcome with breakfast, presentation of safety instructions, distribution of collection bags
10 a.m.: Groups depart for clean-up areas
12pm: Weighing of collections, return to meeting point, aperitif, meeting with partner associations
12:30 pm: Packed lunch
2pm-5pm: Activities
German :
SOS Seelöwe
9:30 Uhr: Empfang bei einem Frühstück, Vorstellung der Sicherheitshinweise, Aushändigung der Sammeltaschen
10 Uhr: Abfahrt der Gruppen zu den Reinigungszonen
12 Uhr: Wiegen der Sammlungen, Rückkehr zum Sammelpunkt, Aperitif, Treffen mit den Partnerorganisationen
12.30 Uhr: Picknick aus dem Rucksack
14h-17h: Aktivitäten
Italiano :
SOS guinzaglio da mare
9.30: accoglienza durante la colazione, presentazione delle istruzioni di sicurezza, distribuzione dei sacchi di raccolta
10.00: partenza dei gruppi per le aree di pulizia
12.00: Pesatura delle raccolte, ritorno al punto di incontro, aperitivo, incontro con le associazioni partner
ore 12.30: Pranzo al sacco
14.00-17.00: Attività
Espanol :
SOS Sea Leash
9.30h: Bienvenida durante el desayuno, presentación de las instrucciones de seguridad, distribución de las bolsas de recogida
10h: Salida de los grupos hacia las zonas de limpieza
12h: Pesaje de las recogidas, regreso al punto de encuentro, aperitivo, reunión con las asociaciones colaboradoras
12h30: Almuerzo para llevar
14.00-17.00: Actividades
