Ramassage de déchets – Journée internationale d’action pour les rivières Parc de la Confluence Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-15 14:00 –

Gratuit : oui sur inscription Inscriptions au ramassage : forms.office.comantenne-nantes@wingsoftheocean.org Tout public

A l’occasion de la journée internationale d’action pour les rivières, l’association Wings of the Ocean organise un évènement de ramassage de déchets, ouvert à tous et toutes. Rendez-vous le dimanche 15 mars 2026 à 14h, au Parc de la Confluence (proche place et arrêt tram Pirmil), pour ramasser les déchets abandonnés sur les berges de la Loire et de la Sèvre nantaise, pour les empêcher de rejoindre les rivières, puis l’océan., But : Collecter des déchets, les comptabiliser pour les transformer en données exploitables afin d’ensuite remonter à la source du problème : la production de déchets. Avec Claire Thibaud, référente de l’antenne Wings of the Ocean de Nantes et chargée de développement territorial en Pays de la Loire, les bénévoles de l’antenne et le grand public.

Parc de la Confluence Nantes 44200



