Ramassage de déchets

Passerelle, Chemin de la Bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Ramassage de déchets, la réserve a besoin de vous !

RDV Passerelle de la Bergerie, l’Aiguillon-la-Presqu’Ile

Prévoir des gants et une tenue adaptée

Merci pour votre mobilisation !

En collaboration avec la mairie de l’Aiguillon-la-Presqu’Ile .

Passerelle, Chemin de la Bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ramassage de déchets L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud