Ramassage de déchets L’Aiguillon-la-Presqu’île
Ramassage de déchets L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 21 mars 2026.
Ramassage de déchets
Passerelle, Chemin de la Bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Ramassage de déchets, la réserve a besoin de vous !
RDV Passerelle de la Bergerie, l’Aiguillon-la-Presqu’Ile
Prévoir des gants et une tenue adaptée
Merci pour votre mobilisation !
En collaboration avec la mairie de l’Aiguillon-la-Presqu’Ile .
Passerelle, Chemin de la Bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
L’événement Ramassage de déchets L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud