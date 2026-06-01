Ramassage de déchets sur La Joyeuse Bonloc samedi 13 juin 2026.

Bonloc

Ramassage de déchets sur La Joyeuse

Mur à gauche Bonloc Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

En canoë sur la rivière, venez pagayez et nettoyez pour préservez la nature de demain. Prévoir une tenue adaptée et des gants, l’accueil se fera dés 8h30. .

Mur à gauche Bonloc 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Ramassage de déchets sur La Joyeuse

L’événement Ramassage de déchets sur La Joyeuse Bonloc a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque