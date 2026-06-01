Ramassage de déchets sur La Joyeuse Bonloc
Ramassage de déchets sur La Joyeuse Bonloc samedi 13 juin 2026.
Bonloc
Ramassage de déchets sur La Joyeuse
Mur à gauche Bonloc Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
En canoë sur la rivière, venez pagayez et nettoyez pour préservez la nature de demain. Prévoir une tenue adaptée et des gants, l’accueil se fera dés 8h30. .
Mur à gauche Bonloc 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Ramassage de déchets sur La Joyeuse
L’événement Ramassage de déchets sur La Joyeuse Bonloc a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque