Ramassage des déchets au Soulor Col du Soulor Arrens-Marsous

Ramassage des déchets au Soulor Col du Soulor Arrens-Marsous dimanche 12 octobre 2025.

Ramassage des déchets au Soulor

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 13:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Le groupe local Hautes Pyrénées/Pyrénées Atlantique de Mountain Wilderness vous convie à une matinée citoyenne et conviviale.

Au programme Tri et infos pour réduire les déchets en montagnes, photo de la collecte à 12h30 puis pot de l’amitié.

.

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The local Hautes Pyrénées/Pyrénées Atlantique group of Mountain Wilderness invites you to a convivial morning of good citizenship.

On the program: sorting and information on how to reduce mountain waste, photo of the collection at 12:30pm, followed by a friendly drink.

German :

Die Ortsgruppe Hautes Pyrénées/Pyrénées Atlantique von Mountain Wilderness lädt Sie zu einem geselligen Bürgermorgen ein.

Auf dem Programm stehen: Mülltrennung und Infos zur Müllvermeidung in den Bergen, Foto der Sammlung um 12:30 Uhr und anschließend ein Umtrunk.

Italiano :

Il gruppo locale Hautes Pyrénées/Pyrénées Atlantique di Mountain Wilderness vi invita a una mattinata di buon senso e convivialità.

In programma: raccolta differenziata e informazioni su come ridurre i rifiuti in montagna, foto della raccolta alle 12.30, seguita da un aperitivo in compagnia.

Espanol :

El grupo local Hautes Pyrénées/Pyrénées Atlantique de Mountain Wilderness le invita a una mañana de civismo y convivencia.

En el programa: clasificación e información sobre cómo reducir los residuos en la montaña, foto de la recogida a las 12.30 h, seguida de una copa amistosa.

L’événement Ramassage des déchets au Soulor Arrens-Marsous a été mis à jour le 2025-09-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65