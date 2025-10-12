Ramassage des déchets au Soulor Col du Soulor Arrens-Marsous
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 13:00:00
2025-10-12
Le groupe local Hautes Pyrénées/Pyrénées Atlantique de Mountain Wilderness vous convie à une matinée citoyenne et conviviale.
Au programme Tri et infos pour réduire les déchets en montagnes, photo de la collecte à 12h30 puis pot de l’amitié.
English :
The local Hautes Pyrénées/Pyrénées Atlantique group of Mountain Wilderness invites you to a convivial morning of good citizenship.
On the program: sorting and information on how to reduce mountain waste, photo of the collection at 12:30pm, followed by a friendly drink.
German :
Die Ortsgruppe Hautes Pyrénées/Pyrénées Atlantique von Mountain Wilderness lädt Sie zu einem geselligen Bürgermorgen ein.
Auf dem Programm stehen: Mülltrennung und Infos zur Müllvermeidung in den Bergen, Foto der Sammlung um 12:30 Uhr und anschließend ein Umtrunk.
Italiano :
Il gruppo locale Hautes Pyrénées/Pyrénées Atlantique di Mountain Wilderness vi invita a una mattinata di buon senso e convivialità.
In programma: raccolta differenziata e informazioni su come ridurre i rifiuti in montagna, foto della raccolta alle 12.30, seguita da un aperitivo in compagnia.
Espanol :
El grupo local Hautes Pyrénées/Pyrénées Atlantique de Mountain Wilderness le invita a una mañana de civismo y convivencia.
En el programa: clasificación e información sobre cómo reducir los residuos en la montaña, foto de la recogida a las 12.30 h, seguida de una copa amistosa.
