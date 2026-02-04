Ramassage des déchets Concarneau

Ramassage des déchets

La Ville de Concarneau s’engage, pour la troisième année consécutive, aux côtés des communes de Trégunc et de Névez et des associations Bretagne Vivante, Esprit Nature et EquiAven, pour une grande opération de ramassage des déchets sur le littoral.

Agrandir l’image, fenêtre modale

Cette action se déroulera le dimanche 1er mars 2026, de 10h à 12h, à la suite des grandes marées, sur le site Natura 2000 Dunes et côtes de Trévignon .

L’objectif est double préserver le littoral et sensibiliser le public à la problématique des déchets marins. Lors des éditions précédentes, près de 4 tonnes de déchets ont été collectées en 2024 et 2025. Ce volume est important mais les synthèses effectuées font principalement état de la présence grandissante de micro plastiques, difficiles à ramasser.

Sur les plages des Sables Blancs et la plage de la Belle Étoile au Cabellou

Nouveauté cette année à Concarneau afin d’assurer une meilleure répartition des participants sur les différents sites, les volontaires sont invités à s’inscrire par mail.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 février 2026 par mail à l’adresse developpement-durable@concarneau.fr

Merci de préciser lors de l’inscription le secteur souhaité.

Le matériel de collecte (sacs) sera fourni sur place. Les participants sont invités à prévoir des gants type jardinage et des chaussures adaptées.

Les lieux précis de rendez-vous, les consignes de sécurité et les informations logistiques seront transmis aux personnes inscrites. .

