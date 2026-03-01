Ramassage des déchets J’aime la nature propre SAINT-GERME Saint-Germé

Ramassage des déchets J’aime la nature propre

SAINT-GERME Place des arènes Saint-Germé Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 08:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Toute la France sera mobilisée le même week-end, les 6, 7 et 8 mars, afin de démultiplier l’impact sur l’environnement de ces actions notamment au niveau local. Dans chacun des départements, l’objectif est de déployer un maximum de lieux de ramassage tout en mobilisant le plus grand nombre de volontaires lors de l’événement pour nettoyer la nature.

Informations importantes

Prévoir une tenue vestimentaire adaptée gants, chaussures fermées appropriées…

Ramassage sur les communes de Saint-Germé et Saint-Mont

Accueil café.

Merci de vous inscrire.

J’aime la Nature Propre (JLNP) est une opération participative et citoyenne de ramassage des déchets dans la nature à l’initiative de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) et financé par l’Office Français de la biodiversité (OFB) via le dispositif écocontribution. Cette initiative se déroule le temps d’un week-end dans de nombreuses communes en France en mobilisant les citoyens bénévoles soucieux de leur environnement et qui agissent pour préserver et nettoyer la nature. .

SAINT-GERME Place des arènes Saint-Germé 32400 Gers Occitanie +33 6 88 88 36 58 matthieeuu@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The whole of France will be mobilized on the same weekend, March 6, 7 and 8, to multiply the environmental impact of these actions, particularly at local level. In each département, the aim is to deploy as many collection sites as possible, while mobilizing as many volunteers as possible during the event to clean up the countryside.

Important information

Dress appropriately: gloves, appropriate closed shoes, etc

Pick-ups in the communes of Saint-Germé and Saint-Mont

Coffee welcome.

Thank you for registering.

L’événement Ramassage des déchets J’aime la nature propre Saint-Germé a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65