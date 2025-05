Ramassage des déchets – Mail François Mitterrand – Mail François Mitterrand Rennes Rennes, 24 mai 2025, Rennes.

Ramassage des déchets – Mail François Mitterrand Mail François Mitterrand Rennes Rennes Samedi 24 mai, 14h00

retrouvez les équipes de Wings of the Ocean pour une collecte de déchets coorganisée avec la Matmut

**Ce samedi 24 mai, de 14h à 17h,** retrouvez les équipes de Wings of the Ocean pour une collecte de déchets coorganisée avec la Matmut. L’évènement est national, réparti sur 7 villes de France et rassemble près de 400 collaborateur.ices Matmut : **rendez-vous au 82 mail François Mitterrand**, munis de gants et de sacs, pour lutter contre les déchets sauvages.

**Wings of the Ocean est une association de protection des océans qui agit à terre contre la pollution plastique.** Chaque minute, c’est un camion benne de déchets qui est déversé en mer. Depuis sa création en 2018, les bénévoles de l’association ont ramassé plus de 150 tonnes de déchets échoués sur les plages, sur les berges de fleuves, et à leur souce, en ville, là où l’on en produit.

**Engagez-vous et rejoignez-nous pour une action qui fait sens.**

**Enfants admis**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-24T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-24T17:00:00.000+02:00

claire.thibaud@wingsoftheocean.com

Mail François Mitterrand Rennes Mail François Mitterrand Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine