RAMASSAGE DES DÉCHETS SAUVAGES AU PONT DU DIABLE Maison du grand site de France Aniane

RAMASSAGE DES DÉCHETS SAUVAGES AU PONT DU DIABLE

Maison du grand site de France Le Pont du Diable Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le lions Club Saint Guilhem Coeur d’Hérault organise une collecte de déchets sur les berges du Pont du Diable Parking Gratuit

Le lions Club Saint Guilhem Coeur d’Hérault organise une collecte de déchets sur les berges du Pont du Diable Parking Gratuit .

Maison du grand site de France Le Pont du Diable Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 02 61 27 25

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English : RAMASSAGE DES DÉCHETS SAUVAGES AU PONT DU DIABLE

The Saint Guilhem Coeur d’Hérault Lions Club organizes a garbage collection on the banks of the Pont du Diable Free Parking

L’événement RAMASSAGE DES DÉCHETS SAUVAGES AU PONT DU DIABLE Aniane a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT