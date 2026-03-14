RAMASSAGE DES DÉCHETS SAUVAGES AU PONT DU DIABLE Maison du grand site de France Aniane
RAMASSAGE DES DÉCHETS SAUVAGES AU PONT DU DIABLE Maison du grand site de France Aniane samedi 21 mars 2026.
RAMASSAGE DES DÉCHETS SAUVAGES AU PONT DU DIABLE
Maison du grand site de France Le Pont du Diable Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le lions Club Saint Guilhem Coeur d’Hérault organise une collecte de déchets sur les berges du Pont du Diable Parking Gratuit
Le lions Club Saint Guilhem Coeur d’Hérault organise une collecte de déchets sur les berges du Pont du Diable Parking Gratuit .
Maison du grand site de France Le Pont du Diable Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 02 61 27 25
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English : RAMASSAGE DES DÉCHETS SAUVAGES AU PONT DU DIABLE
The Saint Guilhem Coeur d’Hérault Lions Club organizes a garbage collection on the banks of the Pont du Diable Free Parking
L’événement RAMASSAGE DES DÉCHETS SAUVAGES AU PONT DU DIABLE Aniane a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT