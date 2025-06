Ramassage des déchets sur le littoral de la Réserve de Beauguillot – Sainte-Marie-du-Mont 3 juillet 2025 09:00

Ramassage des déchets sur le littoral de la Réserve de Beauguillot
Mac Gowan Road
Sainte-Marie-du-Mont
Manche

Début : 2025-07-03 09:00:00

fin : 2025-07-03 12:30:00

2025-07-03

Prêtez main forte aux agents de la réserve et aux bénévoles pour un chantier de ramassage des déchets de l’estran de la Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot. Prévoir gants, bottes et tenue adaptée. Pot à l’issue du chantier.

Mac Gowan Road

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : Ramassage des déchets sur le littoral de la Réserve de Beauguillot

Lend a hand to reserve staff and volunteers for a foreshore garbage collection project at the Domaine de Beauguillot Nature Reserve. Bring gloves, boots and appropriate clothing. Drinks at the end of the work.

German :

Helfen Sie den Mitarbeitern des Naturschutzgebiets und den Freiwilligen bei einem Arbeitseinsatz, bei dem sie Müll von der Meeresküste des Naturschutzgebiets Domaine de Beauguillot einsammeln. Bitte Handschuhe, Stiefel und angemessene Kleidung mitbringen. Umtrunk am Ende des Arbeitseinsatzes.

Italiano :

Aiutate il personale e i volontari della riserva a raccogliere i rifiuti dalla riva del Domaine de Beauguillot. Portare guanti, stivali e abbigliamento adeguato. Bevande alla fine del lavoro.

Espanol :

Eche una mano al personal de la reserva y a los voluntarios mientras recogen la basura de la orilla de la Reserva Natural Domaine de Beauguillot. Traiga guantes, botas y ropa adecuada. Bebidas al final del trabajo.

