Ramassage des déchets sur plage La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron
Ramassage des déchets sur plage La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron lundi 13 avril 2026.
Ramassage des déchets sur plage
La Cotinière Boulevard du Capitaine Leclerc Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 09:00:00
fin : 2026-04-13 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Les ramassages des déchets avec les ânes reprennent du service
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La Cotinière Boulevard du Capitaine Leclerc Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 60 29 83
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English : Beach litter pick-up
Waste collection with donkeys back on track
L’événement Ramassage des déchets sur plage Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes