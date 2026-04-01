Ramassage des déchets sur plage La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron

Ramassage des déchets sur plage

La Cotinière Boulevard du Capitaine Leclerc Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-04-13 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Les ramassages des déchets avec les ânes reprennent du service

.

La Cotinière Boulevard du Capitaine Leclerc Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 60 29 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Beach litter pick-up

Waste collection with donkeys back on track

L’événement Ramassage des déchets sur plage Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes