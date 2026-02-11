Ramassage des déchets sur plage Route des grands coutas Saint-Pierre-d’Oléron

Ramassage des déchets sur plage Route des grands coutas Saint-Pierre-d’Oléron mercredi 15 avril 2026.

Ramassage des déchets sur plage

Route des grands coutas La Menounière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Les ramassages des déchets avec les ânes reprennent du service
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Route des grands coutas La Menounière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 60 29 83 

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English : Beach litter pick-up

Waste collection with donkeys back on track

L’événement Ramassage des déchets sur plage Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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