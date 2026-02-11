Ramassage des déchets sur plage Route des grands coutas Saint-Pierre-d’Oléron
Ramassage des déchets sur plage Route des grands coutas Saint-Pierre-d’Oléron mercredi 15 avril 2026.
Ramassage des déchets sur plage
Route des grands coutas La Menounière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Les ramassages des déchets avec les ânes reprennent du service
.
Route des grands coutas La Menounière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 60 29 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Beach litter pick-up
Waste collection with donkeys back on track
L’événement Ramassage des déchets sur plage Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Marché de La Cotinière Place P’tit Louis Saint-Pierre-d’Oléron 1 avril 2026
- Collecte alimentaire pour chats Super U Saint-Pierre-d’Oléron 4 avril 2026
- Chasses aux trésors La Perrotine Saint-Pierre-d’Oléron 6 avril 2026
- Balade ostréicole contée Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron 6 avril 2026
- Randonnée sur estran rocheux À l’assaut des rochers ! Saint-Pierre-d’Oléron 6 avril 2026