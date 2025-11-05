Ramassage des olives Parking Francis Falabrègue Châteaurenard
Ramassage des olives Parking Francis Falabrègue Châteaurenard mercredi 5 novembre 2025.
Ramassage des olives
Mercredi 5 novembre 2025 à partir de 8h30. Parking Francis Falabrègue Avenue Maréchal Juin Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 08:30:00
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Ramassage des olives au Vallon de la Roquette.
Ramassage des olives au Vallon de la Roquette, au profit de Canto Cigalo.
Petit-déjeuner offert. 1 litre d’huile d’olive offert par famille.
N’hésitez pas à apporter vos gants et autre matériel nécessaire au ramassage des olives. Et aussi votre pique-nique ! .
Parking Francis Falabrègue Avenue Maréchal Juin Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 35
English :
Olive picking at Vallon de la Roquette.
German :
Sammeln von Oliven im Vallon de la Roquette.
Italiano :
Raccolta delle olive nel Vallon de la Roquette.
Espanol :
Recogida de aceitunas en el Vallon de la Roquette.
L’événement Ramassage des olives Châteaurenard a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence