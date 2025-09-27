Ramassage des pommes à la Ferme d’Apolline La Mulotière Tourouvre au Perche
Ramassage des pommes à la Ferme d’Apolline La Mulotière Tourouvre au Perche samedi 27 septembre 2025.
Ramassage des pommes à la Ferme d’Apolline
La Mulotière La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-09-27 2025-10-19 2025-11-15
Venez aider au ramassage des pommes qui serviront à la transformation des pommes. Un verre de jus de pomme vous sera offert en remerciement.
Réservation en ligne: https://booking.myrezapp.com/fr/ .
La Mulotière La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 26 31 90 lafermedapolline@gmail.com
English : Ramassage des pommes à la Ferme d’Apolline
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ramassage des pommes à la Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Touisme des Hauts du Perche