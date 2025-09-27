Ramassage des pommes à la Ferme d’Apolline La Mulotière Tourouvre au Perche

Ramassage des pommes à la Ferme d'Apolline La Mulotière Tourouvre au Perche samedi 27 septembre 2025.

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-10-19

2025-09-27 2025-10-19 2025-11-15

Venez aider au ramassage des pommes qui serviront à la transformation des pommes. Un verre de jus de pomme vous sera offert en remerciement.

Réservation en ligne: https://booking.myrezapp.com/fr/ .

La Mulotière La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 26 31 90 lafermedapolline@gmail.com

