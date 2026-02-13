Ramassage et caractérisation de déchets à Arradon, Anse du Paluden – Chemin de Pen Meil, Arradon

Ramassage et caractérisation de déchets à Arradon Dimanche 8 mars, 14h00 Anse du Paluden – Chemin de Pen Meil Morbihan

Gratuit et sans inscription

Opération de science participative et citoyenne dans le cadre du programme Adopt’1 Spot piloté par l’association Mer Terre sur la plateforme Zéro Déchet Sauvage : https://www.zero-dechet-sauvage.org/adopt-1-spot

Dimanche 8 mars à 14h00

En cas de météo défavorable : report dimanche 22 mars à 14h

Point de rendez-vous : Chemin de Pen Meil, Anse du Paluden, Arradon

Equipement à prévoir : gants en caoutchouc et bottes

Plus de détails ici : https://cutt.ly/paluden-mars-26

Contact : larenverse@kaz.bzh

L’association arradonnaise La Renverse vous invite à une opération de science participative et citoyenne de ramassage et de caractérisation de déchets sur l’estran de l’Anse du Paluden à Arradon

Jean-Noël Le Coz / Mer Terre