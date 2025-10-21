Ramassage et tri de déchets Plage de Cornouaille Concarneau

Ramassage et tri de déchets Plage de Cornouaille Concarneau mardi 21 octobre 2025.

Ramassage et tri de déchets

Plage de Cornouaille Boulevard Alfred Guillou Concarneau Finistère

Début : 2025-10-21 09:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

Participer à la préservation de notre environnement pour cette opération de nettoyage de la plage de Cornouaille.

Inscription auprès de Cap vers la Nature .

Plage de Cornouaille Boulevard Alfred Guillou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 50 95 09 74

