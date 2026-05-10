Ramassage pédagogique des déchets Le Vivier-sur-Mer
Ramassage pédagogique des déchets Le Vivier-sur-Mer mercredi 3 juin 2026.
Le Vivier-sur-Mer
Ramassage pédagogique des déchets
Maison de la baie Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:45:00
fin : 2026-07-01 16:45:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-07-01 2026-08-05 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02
Prévoir bottes et gants. Nous pouvons en prêter sur place. Nettoyage de la baie du Mont-Saint-Michel.
Inscription gratuite et conseillée, par téléphone ou sur place. .
Maison de la baie Le Vivier-sur-Mer 35960 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 84 38
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English :
L’événement Ramassage pédagogique des déchets Le Vivier-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel