Le Vivier-sur-Mer

Ramassage pédagogique des déchets

Maison de la baie Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:45:00

fin : 2026-07-01 16:45:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-07-01 2026-08-05 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02

Prévoir bottes et gants. Nous pouvons en prêter sur place. Nettoyage de la baie du Mont-Saint-Michel.

Inscription gratuite et conseillée, par téléphone ou sur place. .

Maison de la baie Le Vivier-sur-Mer 35960 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 84 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ramassage pédagogique des déchets Le Vivier-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel