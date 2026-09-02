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AGENDA · Le Vivier-sur-Mer

Ramassage pédagogique des déchets Le Vivier-sur-Mer

mercredi 7 octobre 2026 · Le Vivier-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
14:45:00
Adresse
Maison de la baie
Ville
35960 Le Vivier-sur-Mer
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Le Vivier-sur-Mer

Ramassage pédagogique des déchets

Maison de la baie Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:45:00
fin : 2026-11-04 16:45:00

Date(s) :
2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02

Prévoir bottes et gants. Nous pouvons en prêter sur place. Nettoyage de la baie du Mont-Saint-Michel.
Inscription gratuite et conseillée, par téléphone ou sur place.   .

Maison de la baie Le Vivier-sur-Mer 35960 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 84 38 

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English :

L’événement Ramassage pédagogique des déchets Le Vivier-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel