RAMDAM² Festival Ateliers de Bitche Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 19:00 –

Gratuit : non Prix libre et consciente Côté billetterie, on fait simple et solidaire : un seul tarif, que tu viennes 1 jour ou 2 ! Tu as le choix du prix selon tes moyens et ton envie de nous soutenir. Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/l-atelier-des-initiatives/evenements/festival-ramdam-2 Tout public

2e édition du RAMDAM² Festival, les 2 et 3 avril 2026 aux Ateliers de Bitche Organisé par le Collectif Label Ville et L’Atelier des Initiatives, le festival valorise la scène artistique émergente locale à travers une programmation mêlant spectacle vivant (théâtre, danse, performance drag) et musiques actuelles (electro, reggae fusion, techno …) Jeudi 2 avril 2026 – Spectacles à partir de 20h – Théâtre, marionnettes, danse et drag :Place aux formes hybrides et aux écritures contemporaines : théâtre et marionnette, danse contemporaine et performance drag viendront ouvrir le festival avec intensité et sensibilité, notamment avec Théâtre Sirocco (Punch & Judy), le Collectif Acédéré et la drag queen Kat Bratz, dont le show énergique et incandescent promet d’électriser la scène. Vendredi 3 avril 2026 – Concerts à partir de 19h – Rap, trip-hop, reggae fusion et techno :La scène s’électrise avec une soirée dédiée aux musiques actuelles et aux artistes émergents nantais :rap et pop NewGen avec IAZU,electro / trip hop / ambient avec SHAMA,reggae fusion avec BAAL,techno participative avec I AM FEZ,et techno groovy, mentale et baile funk avec JUST MC.

Ateliers de Bitche Centre-ville Nantes 44000

http://www.ateliersdebitche.org https://www.facebook.com/events/1787995699217023/?ref_source=NEWS_FEED



Afficher la carte du lieu Ateliers de Bitche et trouvez le meilleur itinéraire

