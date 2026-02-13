Rame Lahaj, ténor, Victoria Hall, Genève

Rame Lahaj, ténor Lundi 23 février, 19h30 Victoria Hall

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T19:30:00+01:00 – 2026-02-23T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-23T19:30:00+01:00 – 2026-02-23T22:00:00+01:00

Rame Lahaj ténor

Concert à l’occasion du 18ᵉ anniversaire de l’indépendance de la République du Kosovo

La programmation est en cours.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204

Le 23 février 2026, ne manquez pas le concert du ténor Rame Lahaj au Victoria Hall, organisé par le Consulat général du Kosovo à Genève à l’occasion du 18ᵉ anniversaire de l’indépendance du Kosovo.

