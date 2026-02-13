Rame Lahaj, ténor, Victoria Hall, Genève
Rame Lahaj, ténor Lundi 23 février, 19h30 Victoria Hall
Concert à l’occasion du 18ᵉ anniversaire de l’indépendance de la République du Kosovo
La programmation est en cours.
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève
Le 23 février 2026, ne manquez pas le concert du ténor Rame Lahaj au Victoria Hall, organisé par le Consulat général du Kosovo à Genève à l’occasion du 18ᵉ anniversaire de l’indépendance du Kosovo.
