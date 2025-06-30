RAMEAU : CASTOR ET POLLUX – OPERA ROYAL Versailles

RAMEAU : CASTOR ET POLLUX Début : 2026-04-12 à 15:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : RAMEAU : CASTOR ET POLLUXLeonardo García-Alarcón sera à nouveau à l’affiche de l’Opéra Royal pour diriger le troisième opéra de Jean-Philippe Rameau avec Cappella Mediterranea et le Chœur de Chambre de Namur. Castor et Pollux explore la thématique du pouvoir du sacrifice et des liens fraternels face aux lois divines. Pollux, fils immortel de Jupiter, renonce à son immortalité pour descendre aux Enfers et ramener son frère Castor à la vie. Rameau y travaille l’entrelacement de l’amour fraternel, sur fond d’héroïsme et d’échos de guerre. S’il est déjà l’auteur de nombreuses pièces pour clavier, de pièces religieuses et de circonstances, c’est un Jean-Philippe Rameau déjà cinquantenaire qui compose en 1733 sa première tragédie lyrique, Hippolyte et Aricie. Les Indes galantes suivent en 1735 et, enfin, en 1737, Castor et Pollux. Le compositeur intègre dans ces cinq actes ponctués de divertissements dansés des madrigalismes italianisants, des ornementations virtuoses, des progressions d’accords inhabituelles, des dissonances subtiles et de riches textures orchestrales, le tout visant à souligner les émotions des personnages et les tensions dramatiques.Afficher plusDans un double désir de retourner aux sources de l’œuvre et de faire découvrir une partition méconnue, Leonardo García-Alarcón a décidé de s’attaquer à la version rarement jouée de 1737, plus novatrice et plus subtile que celle remaniée en 1754. Sur fond d’une guerre entre deux peuples voisins ayant laissé des traces profondes, Rameau brosse un portrait quasi psychologique des personnages, en particulier d’un Pollux écartelé entre son amour pour Télaïre, la promise de son frère Castor, et son devoir envers ce dernier. Désireux de renoncer à son immortalité pour sauver son frère mortel tombé au combat, Pollux descend dans les enfers pour y prendre sa place. Ce dont il est question ici, c’est d’une fraternité qui se veut universelle et qui transcende tout – même la mort –, d’un amour inconditionnel et vainqueur des affres de la guerre.

OPERA ROYAL PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78