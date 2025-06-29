RAMEAU : LES BORÉADES – OPERA ROYAL Versailles

RAMEAU : LES BORÉADES Début : 2026-06-02 à 20:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : RAMEAU : LES BORÉADESÀ l’occasion des dix ans de l’ensemble, a nocte temporis poursuit son exploration de l’opéra baroque français. Chef-d’œuvre du genre et dernière œuvre du maître incontesté de l’opéra baroque français, Les Boréades de Jean-Philippe Rameau nous conte l’amour contrarié entre Alcidiane, une jeune princesse, et l’un des fils de Borée, le dieu du vent du nord. Avant-gardiste, critique et irrévérencieuse envers le pouvoir en place, l’œuvre ne sera ni représentée ni éditée du temps du compositeur qui meurt quelques mois après l’annulation de la première. Reinoud Van Mechelen, flamboyant interprète de ce répertoire sur les plus grandes scènes du monde avait déjà enregistré quelques extraits des Boréades dans le deuxième volet de la trilogie autour des hautes-contre (Jéliote, haute-contre de Rameau). Il s’empare à présent de ce sommet musical avec ses musiciens d’a nocte temporis, accompagnés d’un plateau de solistes remarquables et du Chœur de Chambre de Namur.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

OPERA ROYAL PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78