RAMEAU : PLATÉE – OPERA ROYAL Versailles

RAMEAU : PLATÉE Début : 2026-04-13 à 20:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : RAMEAU : PLATÉE1745 : Louis XV marie son fils, le dauphin Louis, avec l’infante d’Espagne Marie-Thérèse. Pour les festivités de ces noces royales, on donne dans la Grande Écurie de Versailles, transformée en théâtre temporaire, une nouvelle œuvre commandée à Rameau : la comédie lyrique Platée. Ce grand opéra-bouffon dans lequel les dieux se jouent d’une grenouille en lui faisant croire qu’elle est aimée de Jupiter, est sans doute la plus extraordinaire comédie en musique du XVIIIe siècle français – même si les spectateurs de la première ont cru reconnaître la laide petite princesse espagnole dans l’héroïne coassante ! Cette partition hors norme assied des rythmes inventifs et inattendus, portés par un orchestre éblouissant. Elle offre à La Folie son lot de virtuosité italienne, tandis que le rôle-titre compose un personnage unique dans l’histoire lyrique. Ce dernier est confié à un ténor haute-contre qui doit être prêt à incarner… une grenouille, reine des marais. L’infernal trio Niquet, Shirley et Dino, après avoir vengé Purcell dans King Arthur et rajeuni Boismortier grâce à Don Quichotte, chausse à présent ses bottes pour descendre dans le marécage de Platée, et en livrer sa version aussi loufoque qu’« historiquement informée », comme il se doit !

OPERA ROYAL PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78