WOOOOOOOOOL – AUDITORIUM DU PALAIS DES CONGRES St Raphael

WOOOOOOOOOL Début : 2025-11-19 à 15:00. Tarif : – euros.

THEATRE LE FORUM – FREJUS PRÉSENTE : WOOOOOOOOOL« Avec WoooOOOoool, le Bob Théâtre entend proposer aux tout-petits une forme spectaculaire et grandiose qui les entraîne dans un monde imaginaire peuplé de créatures fantastiques.Abordant le thème des peurs enfantines et nous montrant en quoi elles sont nécessaires pour grandir, cette création allie humour et absurde, au rythme d’une musique semblant tout droit sortie des années 80, et repose sur une scénographie originale entièrement conçue… en laine.Qui, des plus petits ou des plus grands, poussera le WoooOOOoool le plus terrifiant ?Une aventure sensorielle pour toute la famille. »

AUDITORIUM DU PALAIS DES CONGRES NOUVEAU PORT SANTA LUCIA 83700 St Raphael 83