Ramène ta baguette CD17 Éguilles

Samedi 2 août 2025 de 12h à 17h. CD17 1250 Route De Pélissanne Éguilles Bouches-du-Rhône

le Domaine vous invite à profiter de son espace extérieur pour un moment “détente & pique-nique” au milieu des vignes.

Le concept RAMÈNE TA BAGUETTE ! Installez-vous confortablement dans l’herbe et accompagnez votre pique-nique de nos belles cuvée! Cheers

Accueil en continu de 10h à 18h

Sous un soleil prononcé, hydraté il faut rester !

Dégustation des vins offerte. Retrouvez également notre sélection de bières, bulles et jus de fruits.



Agrémentez votre pique-nique

Terrines, tartinables, biscuits apéritifs et douceurs prêts à consommer sur place ou à emporter chez vous pour prolonger le plaisir Fredavelle.



À vos jeux !

Boules de pétanque, molky et autres divertissements sont les bienvenus.





Sous réserve d’une météo favorable

Kids friendly

Animaux tenus en laisse acceptés .

CD17 1250 Route De Pélissanne Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

the Domaine invites you to take advantage of its outdoor space for a moment of ?relaxation & picnic? in the midst of the vines.

The RAMÈNE TA BAGUETTE concept! Make yourself comfortable on the grass and accompany your picnic with one of our fine vintages! Cheers

German :

die Domaine lädt Sie ein, ihren Außenbereich für einen Moment der Entspannung und des Picknicks inmitten der Weinberge zu nutzen.

Das Konzept RAMÈNE TA BAGUETTE! Machen Sie es sich im Gras gemütlich und genießen Sie Ihr Picknick mit unseren edlen Tropfen! Cheers

Italiano :

il Domaine vi invita ad approfittare del suo spazio esterno per un rilassante picnic in mezzo alle vigne.

Il concetto di RAMÈNE TA BAGUETTE! Mettetevi comodi sull’erba e accompagnate il vostro picnic con uno dei nostri vini pregiati! Salute

Espanol :

el Domaine le invita a aprovechar su espacio exterior para un relajante picnic en medio de las viñas.

¡El concepto RAMÈNE TA BAGUETTE! Póngase cómodo sobre la hierba y acompañe su picnic con una de nuestras excelentes añadas Salud

