Ramène ta caisse ! Rassemblement autos et motos avec animations – Cloyes-les-Trois-Rivières, 14 juin 2025 18:00, Cloyes-les-Trois-Rivières.

Eure-et-Loir

Ramène ta caisse ! Rassemblement autos et motos avec animations Plan d’eau « Les Tirelles » Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-14 18:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Venez passer une soirée inoubliable entre passionnés et curieux ! Au programme exposition de voitures et motos, animation musicale avec un concert live, foodtrucks. Ne manquez pas ce rendez-vous unique pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Plan d’eau « Les Tirelles »

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Come and spend an unforgettable evening with enthusiasts and the curious! On the program: car and motorcycle show, live music and foodtrucks. Don’t miss this unique opportunity to spend some quality time with family and friends.

German :

Verbringen Sie einen unvergesslichen Abend unter Liebhabern und Neugierigen! Auf dem Programm stehen: Ausstellung von Autos und Motorrädern, musikalische Unterhaltung mit einem Live-Konzert, Foodtrucks. Verpassen Sie nicht diesen einzigartigen Termin, um eine gute Zeit mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen.

Italiano :

Venite a trascorrere una serata indimenticabile con appassionati e curiosi! Il programma prevede un’esposizione di auto e moto, musica dal vivo e foodtrucks. Non perdete questa occasione unica per trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Venga a pasar una velada inolvidable con aficionados y curiosos En el programa: exposición de coches y motos, animación musical con un concierto en directo, foodtrucks. No se pierda esta oportunidad única de pasar un rato agradable con la familia y los amigos.

