Ramène ta fraise au Musée | Visite Musée d’art et d’histoire Cognac

Ramène ta fraise au Musée | Visite

Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 15:00:00

Date(s) :

2026-02-18

.

Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 musees.cognac@grand-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ramène ta fraise au Musée | Visite Cognac a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Cognac