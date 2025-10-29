Ramène ta graine Maison sociale La Ruche Erquy

Maison sociale La Ruche 2 bis Place de la Bastille Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-29

Pour la 2ème année, la Maison sociale La Ruche renouvelle son opération Ramène ta graine , un troc de plantes et de graines.

Les habitants sont invités à proposer des graines, des plants de fruits, de légumes ou de fleurs, ainsi que des fruits ou légumes.

Un apiculteur expliquera son travail avec les abeilles, un rémouleur sera présent pour aiguiser couteaux, ciseaux, faux et lames de tondeuse. La médiathèque municipale réalisera une animation Origami sur les fleurs et la nature. La Ruche offrira vers 15h un grand goûter d’automne avec des fruits de saison.

Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone. .

Maison sociale La Ruche 2 bis Place de la Bastille Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 64 61

