Ramène ta pomme CPIE Pays de Bourgogne Collonge-la-Madeleine
samedi 10 octobre 2026 · CPIE Pays de Bourgogne · Collonge-la-Madeleine
Informations pratiques
Collonge-la-Madeleine
Ramène ta pomme
CPIE Pays de Bourgogne 10 Route de Morlet Collonge-la-Madeleine Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Le CPIE Pays de Bourgogne organise une grande journée festive gratuite et ouverte à tous pour fêter l’automne.
Gardez précieusement vos fruits (pommes, poires, coings) et venez les presser pour repartir avec votre jus stérilisé ! Participation demandée pour le pressage. Pensez à apporter vos contenants. Des cubis de 3 litres seront également en vente sur place si besoin.
Contactez nous pour vous inscrire pour le pressage.
Cette année, nous proposerons une tartiflette le midi, très prochainement ouvert à la réservation. (Réservation avant le 1er octobre)
Programme détaillé à venir
Pressoir toute la journée (sur réservation pour les créneaux)
Activité Grimpe dans les arbres
Atelier musique avec Maïwenn Le Guyader
Balade en âne avec l’Ane et la Manière balades autour du CPIE sur (jusqu’à 35 kg) ou à côté des ânes.
Contes avec Martine Forrer
Atelier land art
Jeux en bois pour tous les âges avec la Ludothèque d’Autun .
CPIE Pays de Bourgogne 10 Route de Morlet Collonge-la-Madeleine 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 12 27
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English : Ramène ta pomme
L’événement Ramène ta pomme Collonge-la-Madeleine a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)