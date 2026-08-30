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AGENDA · Collonge-la-Madeleine

Ramène ta pomme CPIE Pays de Bourgogne Collonge-la-Madeleine

samedi 10 octobre 2026 · CPIE Pays de Bourgogne · Collonge-la-Madeleine

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
CPIE Pays de Bourgogne
Adresse
10 Route de Morlet
Ville
71360 Collonge-la-Madeleine
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Collonge-la-Madeleine

Ramène ta pomme

CPIE Pays de Bourgogne 10 Route de Morlet Collonge-la-Madeleine Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Le CPIE Pays de Bourgogne organise une grande journée festive gratuite et ouverte à tous pour fêter l’automne.

Gardez précieusement vos fruits (pommes, poires, coings) et venez les presser pour repartir avec votre jus stérilisé ! Participation demandée pour le pressage. Pensez à apporter vos contenants. Des cubis de 3 litres seront également en vente sur place si besoin.
Contactez nous pour vous inscrire pour le pressage.

Cette année, nous proposerons une tartiflette le midi, très prochainement ouvert à la réservation. (Réservation avant le 1er octobre)

Programme détaillé à venir
Pressoir toute la journée (sur réservation pour les créneaux)
Activité Grimpe dans les arbres
Atelier musique avec Maïwenn Le Guyader
Balade en âne avec l’Ane et la Manière balades autour du CPIE sur (jusqu’à 35 kg) ou à côté des ânes.
Contes avec Martine Forrer
Atelier land art
Jeux en bois pour tous les âges avec la Ludothèque d’Autun   .

CPIE Pays de Bourgogne 10 Route de Morlet Collonge-la-Madeleine 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 12 27 

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English : Ramène ta pomme

L’événement Ramène ta pomme Collonge-la-Madeleine a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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