Ramène ta pomme CPIE Pays de Bourgogne Collonge-la-Madeleine

Informations pratiques

Collonge-la-Madeleine

Ramène ta pomme

CPIE Pays de Bourgogne 10 Route de Morlet Collonge-la-Madeleine Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le CPIE Pays de Bourgogne organise une grande journée festive gratuite et ouverte à tous pour fêter l’automne.

Gardez précieusement vos fruits (pommes, poires, coings) et venez les presser pour repartir avec votre jus stérilisé ! Participation demandée pour le pressage. Pensez à apporter vos contenants. Des cubis de 3 litres seront également en vente sur place si besoin.

Contactez nous pour vous inscrire pour le pressage.

Cette année, nous proposerons une tartiflette le midi, très prochainement ouvert à la réservation. (Réservation avant le 1er octobre)

Programme détaillé à venir

Pressoir toute la journée (sur réservation pour les créneaux)

Activité Grimpe dans les arbres

Atelier musique avec Maïwenn Le Guyader

Balade en âne avec l’Ane et la Manière balades autour du CPIE sur (jusqu’à 35 kg) ou à côté des ânes.

Contes avec Martine Forrer

Atelier land art

Jeux en bois pour tous les âges avec la Ludothèque d’Autun .

CPIE Pays de Bourgogne 10 Route de Morlet Collonge-la-Madeleine 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 12 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ramène ta pomme

L’événement Ramène ta pomme Collonge-la-Madeleine a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)