Ramène ta pomme Varennes-sur-Tèche
Ramène ta pomme Varennes-sur-Tèche vendredi 24 octobre 2025.
Ramène ta pomme
Salle polyvalente Varennes-sur-Tèche Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 17:30:00
fin : 2025-10-24 21:00:00
Date(s) :
2025-10-24
Soirée jeux sur le thème de la nourriture et repas partagé avec vos plats sucré et salé à base de pomme.
Salle polyvalente Varennes-sur-Tèche 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 45 86 tourisme@label-destination.com
English :
An evening of games on the theme of food, and a shared meal with sweet and savoury apple dishes.
German :
Spieleabend zum Thema Essen und gemeinsames Essen mit euren süßen und herzhaften Gerichten auf Apfelbasis.
Italiano :
Una serata di giochi sul tema del cibo e un pasto condiviso con piatti dolci e salati a base di mele.
Espanol :
Una tarde de juegos sobre el tema de la comida y una comida compartida con platos dulces y salados a base de manzana.
