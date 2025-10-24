Ramène ta pomme Varennes-sur-Tèche

Soirée jeux sur le thème de la nourriture et repas partagé avec vos plats sucré et salé à base de pomme.

Salle polyvalente Varennes-sur-Tèche 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 45 86 tourisme@label-destination.com

English :

An evening of games on the theme of food, and a shared meal with sweet and savoury apple dishes.

German :

Spieleabend zum Thema Essen und gemeinsames Essen mit euren süßen und herzhaften Gerichten auf Apfelbasis.

Italiano :

Una serata di giochi sul tema del cibo e un pasto condiviso con piatti dolci e salati a base di mele.

Espanol :

Una tarde de juegos sobre el tema de la comida y una comida compartida con platos dulces y salados a base de manzana.

