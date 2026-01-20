Ramène ta Quille et tes potes pour un Blind Test ! Andlau

Ramène ta Quille et tes potes pour un Blind Test !

6 Route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14 21:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Une grande Stam, un buffet bien garni tout maison, vous ramenez votre vin préféré à partager avec vos amis et les autres convives, et pour plus de convivialité, un blind test animé par un groupe live !

Guillaume et Mathieu des Martiniz, sont 2 guitaristes formant un duo acoustique énergique et joueur. Ils sont dans le partage de leur passion et vous embarquent dans un Blind Test Live! .

6 Route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com

English :

A large Stam, a well-stocked, homemade buffet, you bring back your favorite wine to share with your friends and the other guests, and for even more fun, a blind test with a live band!

