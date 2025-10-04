Ramène ta science Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Ramène ta science Médiathèque Floresca Guépin Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 11:00 – 16:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 12

Ateliers scientifiques animés par Planète Sciences dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête de la scienceEt si les sciences nous permettaient de créer ?Découvrez les bases de l’électricité, les secrets de la programmation robotique ou même le dessin avec un crayon 3D lors d’ateliers ludiques et interactifs et repartez avec votre création.

Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300