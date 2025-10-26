Ramène ta vieille ! Le Vignau

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Rendez-vous sur la place de la mairie de Le Vignau pour un rassemblement de voitures, motos, cyclos, tracteurs avions et hélicoptères ! Dégustation et vente d’huitres du Cap Ferret accompagnés de vin blanc. .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 25 75 66

