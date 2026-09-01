RAMENE TES VINYLES Le Burgaud
vendredi 18 septembre 2026 · Le Burgaud
Informations pratiques
Le Burgaud
RAMENE TES VINYLES
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Rendez-vous au café du Burgaud pour écouter et échanger vos vinyles préférés !
Un seul mot d’ordre pour cet évènement : viens manger des pizzas, ramène tes vinyles et viens danser ! Réservation pour le repas fortement conseillée au 06 49 82 98 49. .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
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English :
Come to the Burgaud Café to listen to and swap your favorite vinyl records!
L’événement RAMENE TES VINYLES Le Burgaud a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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