UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Burgaud

RAMENE TES VINYLES Le Burgaud

vendredi 18 septembre 2026 · Le Burgaud

RAMENE TES VINYLES Le Burgaud

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Adresse
CAFÉ DU BURGAUD
Ville
31330 Le Burgaud
Département
Haute-Garonne
Tarif

Le Burgaud

RAMENE TES VINYLES

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Rendez-vous au café du Burgaud pour écouter et échanger vos vinyles préférés !
Un seul mot d’ordre pour cet évènement : viens manger des pizzas, ramène tes vinyles et viens danser ! Réservation pour le repas fortement conseillée au 06 49 82 98 49.   .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie   burgaud31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to the Burgaud Café to listen to and swap your favorite vinyl records!

L’événement RAMENE TES VINYLES Le Burgaud a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Le Burgaud (Haute-Garonne)