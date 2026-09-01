Informations pratiques

Le Burgaud

RAMENE TES VINYLES

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Rendez-vous au café du Burgaud pour écouter et échanger vos vinyles préférés !

Un seul mot d’ordre pour cet évènement : viens manger des pizzas, ramène tes vinyles et viens danser ! Réservation pour le repas fortement conseillée au 06 49 82 98 49. .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to the Burgaud Café to listen to and swap your favorite vinyl records!

L’événement RAMENE TES VINYLES Le Burgaud a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE