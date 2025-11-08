Ramène ton papa, ramène ta maman et vos copains MAM les Ptits z’hiboux Vaudrey

Ramène ton papa, ramène ta maman et vos copains

MAM les Ptits z'hiboux 3 Rue du Moulin Vaudrey Jura

Début : 2025-11-08 10:00:00

Ramène ton papa, ramène ta maman et vos copains

Le samedi 8 Novembre se déroulera la première édition du: Ramène ton papa, ramène ta maman et vos copains à la MAM les Ptits z’hiboux.

En ce grand jour, une belle sélection de jeux de société permettra à tous les petits et les grands joueurs de découvrir et de s’amuser à de belles pépites ludiques le temps d’une après-midi.

De 18 mois à 99 ans il y en aura pour tous les goûts.

Horaires

A partir de 10h .

MAM les Ptits z’hiboux 3 Rue du Moulin Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 79 07 30 decastrosolene@gmail.com

