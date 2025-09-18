Ramène ton pote à l’ecalade ! Bloc Session Besançon Chalezeule

Ramène ton pote à l'ecalade ! Bloc Session Besançon Chalezeule jeudi 18 septembre 2025.

Ramène ton pote à l’ecalade !

Bloc Session Besançon 1A rue du Murgelot Chalezeule Doubs

Début : 2025-09-18 18:00:00

2025-09-18

C’est la rentrée !

Il est donc temps de faire découvrir l’escalade à tes potes / ta maman / ton frère !

Tu achètes ton entrée et la personne qui t’accompagne grimpe gratuitement (à condition qu’elle ne soit jamais venue dans une salle Bloc Session).

Tu es abonné ou titulaire d’une carte 10 entrées, la personne qui t’accompagne peux grimper gratuitement (à condition qu’elle ne soit jamais venue dans une salle Bloc Session).

La location des chaussons reste en sus. .

Bloc Session Besançon 1A rue du Murgelot Chalezeule 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 69 69 64 besancon@blocsession.com

