Ramène ton pote ! Golf Club Combles-en-Barrois
Ramène ton pote ! Golf Club Combles-en-Barrois dimanche 30 août 2026.
Ramène ton pote !
Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Journée découverte du golf avec animations.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 16 03 golfdecomblesenbarrois@gmail.com
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English :
Golf discovery day with entertainment.
Free admission.
L’événement Ramène ton pote ! Combles-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE