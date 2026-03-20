Ramène ton pote ! Golf Club Combles-en-Barrois

Ramène ton pote !

Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Journée découverte du golf avec animations.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 16 03 golfdecomblesenbarrois@gmail.com

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English :

Golf discovery day with entertainment.

Free admission.

L’événement Ramène ton pote ! Combles-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE