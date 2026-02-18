Ramène un pote à l’Amap Baugé Baugé-en-Anjou

Ramène un pote à l’Amap

Baugé 16B Chem. de Rancan Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-04-08 18:00:00

fin : 2026-04-08 19:00:00

2026-04-08

Découvrez les AMAP ! Une AMAP, c’est une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne un partenariat gagnant-gagnant entre producteurs et consommateurs.

Pour les paysans Une solution économique solide, grâce à un engagement financier en amont, qui leur permet de pérenniser leur activité et de cultiver sereinement.

Pour les consommateurs L’accès à des produits frais, locaux et sains, cultivés dans le respect de l’agriculture paysanne et de l’environnement.

Au programme Rencontres avec des producteurs passionnés et une grande diversité de produits légumes de saison, champignons, fromage de brebis, miel, lentilles, huile, viande de porc, pâtes, œufs, poulets, viande d’agneau, conserves fermières, pommes, pain, savons… et bien plus encore ! .

Baugé 16B Chem. de Rancan Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire bauge.amapopotes@gmail.com

English :

Bring a friend to the Amap

