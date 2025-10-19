Ramenez vos pommes, repartez avec votre jus avec « le camion qui presse » Bas-en-Basset

Place des droits de l’homme Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2025-10-19

Un pressoir à fruits mobile va stationner sur la place des Droits-de-l’Homme .Bien prendre rendez-vous .

plus d’infos sur www.lecamionquipresse.com

Place des droits de l’homme Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 65 74 54

English :

A mobile fruit press will be parked on the Place des Droits-de-l’Homme.

further information: www.lecamionquipresse.com

German :

Eine mobile Obstpresse wird auf dem Place des Droits-de-l’Homme stationiert werden.

weitere Informationen unter: www.lecamionquipresse.com

Italiano :

Una pressa mobile per la frutta sarà parcheggiata in Place des Droits-de-l’Homme, quindi assicuratevi di prendere appuntamento.

per maggiori informazioni: www.lecamionquipresse.com

Espanol :

En la Place des Droits-de-l’Homme habrá aparcada una prensa frutería móvil, así que asegúrese de concertar una cita.

para más información: www.lecamionquipresse.com

L’événement Ramenez vos pommes, repartez avec votre jus avec « le camion qui presse » Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron