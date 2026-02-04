Ramona Horvath invite Lisa Cat-Berro, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Une création inédite, pensée comme un laboratoire musical, où se croisent jazz moderne, écriture contemporaine et espaces d’improvisation. Un dialogue libre et audacieux qui donne à entendre les univers singuliers de ces musiciens.

Lisa Cat Berro : saxophone

Ramona Horvath : piano

Nicolas Rageau : contrebasse

Julie Saury : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz moderne, compositions — Pour la première fois réunies, la pianiste Ramona Horvath et la saxophoniste Lisa Cat-Berro se rencontrent autour d’un quartet de jazz.

Le vendredi 20 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



