Exposition Paris – Rio 2025 Rampe Châtelet Paris vendredi 5 septembre 2025.

A l’occasion de la Saison Brésil–France 2025, la Ville de Paris et la Ville de Rio de Janeiro ont organisé un concours d’affiches réunissant les étudiant·es en arts graphiques de l’EPSAA (Paris) et des écoles de communication et des beaux-arts de l’Université fédérale de Rio de Janeiro.

Invité·es à illustrer les liens d’amitié entre Paris et Rio de Janeiro, leurs identités culturelles et les valeurs qu’elles partagent – inclusion, diversité, démocratie, écologie – ces jeunes créateurs et créatrices ont imaginé 26 affiches qui témoignent, en images, de la richesse de leurs regards croisés.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération entre les deux villes, signé en 2011, et célèbre également leur engagement commun pour la transition écologique à l’occasion du 10e anniversaire de l’Accord de Paris pour le climat et de la COP30 à Belém. Plus qu’un concours, il s’agit d’un dialogue graphique et créatif entre deux pays, deux villes, deux jeunesses, deux cultures et leur vision de l’autre.

Cette exposition sera également présentée à Rio en novembre et décembre 2025.

Présentation en anglais de l’exposition à consulter ici

Un évènement proposé dans le cadre de la Saison Brésil- France !

Du vendredi 05 septembre 2025 au lundi 06 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Rampe Châtelet Berges de Seine 75001 Paris