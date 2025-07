Saison Brésil-France 2025 : expositions photographiques Rampe des Célestins Paris

vendredi 4 juillet 2025

Cet évènement fait partie de Saison Brésil-France 2025 : tout le programme enfin dévoilé !

Dans ce cadre, Paris Plages vibre aux couleurs du Brésil avec une programmation festive, foisonnante et ouverte à tous. La Saison Brésil-France 2025 est fière de présenter le travail des photographes Maureen Bisilliat, Luiz Braga et João Farkas, artistes majeurs de la photographie contemporaine brésilienne. Des expositions gratuites et tout public à découvrir tout au long de l’été.

Maureen Bisilliat – Xingu

Homme du peuple Kalapalo. Territoire indigène du Xingu, Mato Grosso, Brésil, v. 1975 ; Crédits : Collection Maureen Bisilliat / Fonds de l’Institut Moreira Salles

Artiste visuelle emblématique, Maureen Bisilliat affirme sa place en tant figure pionnière de la culture visuelle au Brésil. Dès 1972, elle se rend dans le Parc indigène du Xingu, au sud de l’Amazonie brésilienne, afin de documenter la vie quotidienne des peuples tels que les tribus Yalapiti et Mehinako. En agissant avec le plus grand respect, ses clichés dénotent une étonnante complicité avec les sujets photographiés. Cette exposition est rendue possible grâce à la contribution de l’Institut Moreira Salles, organisation à but non lucratif dédiée à la préservation et à la diffusion du patrimoine culturel brésilien.

> Canal Saint-Martin et Jardin Villemin (10e) du 5 juillet au 31 août.



Luiz Braga – Amazonie – La vie au bord du fleuve

Salto no Igarapé, 2021 ; Crédits : Luiz Braga

Depuis 50 ans, Luiz Braga fait le portrait de l’Amazonie sous un regard humaniste et sensible. Ses photographies exaltent le quotidien de ses habitants et de leur culture populaire afin de mettre en valeur l’identité locale. L’usage de la couleur est le fil conducteur de son œuvre. Il l’emploie de façon expressive pour révéler la beauté, la force et la diversité de la vie en Amazonie et ce, par des images profondément authentiques.

> Rampe des Célestins, Quai des Célestins (4e) du 5 juillet au 31 août.

João Farkas – Un nouveau paysage, un Brésil inconnu

Umbuzeiro Florido na Caatinga, 2018 ; Crédits : João Farkas

João Farkas utilise la photographie pour nous faire prendre conscience des questions environnementales et humaines sur le territoire brésilien. Dans le but de créer un nouveau lien avec des biomes tels que l’Amazonie, le Pantanal et le littoral – déjà amplement connus du public via des images-clichés – Farkas propose ici un nouveau regard sur ces paysages. Le plus souvent en effaçant l’horizon, en offrant de nouvelles perspectives et par le biais de la verticalité. Ainsi, distanciation et beauté interpellent les yeux du public, provoquent l’intérêt par les images et engendrent des liens d’appartenance et de protection du paysage et du territoire.

> Rampe Lobau, Quai de l’Hôtel de Ville (4e) du 5 juillet au 31 août.



Du samedi 05 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-04T23:00:00+02:00

fin : 2025-08-31T22:59:00+02:00

Date(s) : A l’occasion de la Saison Brésil-France 2025, Paris Plages s’habille aux couleurs du Brésil pour trois expositions photographiques. De l’identité amazonienne, au quotidien de communauté indigènes, ainsi qu’aux questions environnementales et humaines, trois photographes brésiliens de renom explorent des thématiques propres aux territoires locaux et pourtant universelles.

Rampe des Célestins Quai des Célestins 75004 Paris