Saison Brésil-France 2025 : cinéma brésilien sur les berges de Seine Rampe Sully Paris jeudi 31 juillet 2025 .

Cet évènement fait partie de Saison Brésil-France 2025 : tout le programme enfin dévoilé !

Paris Plages explore les multiples facettes du cinéma brésilien à travers 6 films tout public, diffusés gratuitement sur les berges de Seine. Du jeudi 31 juillet au samedi 2 août, venez découvrir chaque soir un court-métrage suivi d’un long-métrage.

Une programmation développée en collaboration avec l’association Jangada.

| Jeudi 31 juillet |

> dès 19h

ÎLE AUX FLEURS

De Jorge Furtado

1989 • 13 min • VO sous-titré français

Une tomate est plantée, récoltée, transportée et vendue dans un supermarché, mais elle pourrit et finit à la poubelle. Finit-elle vraiment là ? Non. Le film ÎLE AUX FLEURS la suit jusqu’à sa véritable destination, parmi les animaux, les déchets, les femmes et les enfants. C’est alors que devient claire la différence entre les tomates, les cochons et les êtres humains.

En 2015, le film intègre la liste des 100 meilleurs films brésiliens de tous les temps, établie par l’Association brésilienne des critiques de cinéma (Abraccine).

SANEAMENTO BÁSICO, O FILME

De Jorge Furtado

Avec : Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga, Bruno Garcia , Janaína Kremer, Lázaro Ramos, Tonico Pereira, Paulo José

2007 • 1h52 • VO sous-titré français

Dans le petit village de Linha Cristal, la communauté se mobilise pour construire une fosse dans le ruisseau afin de mettre fin aux mauvaises odeurs. Marina, la meneuse du mouvement, découvre que cette année la Mairie ne dispose de fonds que pour produire un film de fiction. Elle et son mari Joaquim décident alors de tourner l’histoire d’un monstre qui apparaît au milieu des travaux d’assainissement. Marina écrit un scénario, Joaquim fabrique un costume. Silene accepte de jouer le rôle principal, Fabrício a une caméra. Peu à peu, le tournage finit par impliquer tous les habitants du village.

| Vendredi 1er août |

> dès 19h

MONTE LE SON, C’EST DU ROCK

De Tomas Portella

Production : Renata Almeida Magalhães

Avec : Johnny Massaro, George Sauma, João Vitor Silva

2024 • 112 min • VO sous-titré français

Alors que sa radio est au bord de la faillite, Luiz Antônio, un animateur un peu empoté, se retrouve de manière imprévue aux commandes de la station. Guidé par sa passion pour le rock comme seule boussole et épaulé par une équipe excentrique, il transforme la décadente Fluminense FM en légendaire radio “A Maldita” – La Maudite. Entre solos de guitare électrique et interférences, Luiz navigue comme il peut à travers les ondes de la radio brésilienne.

Ce film a reçu le prix du Public et le prix des Lycéens au festival du film brésilien de Paris 2025.

| Samedi 2 août |

> dès 19h

CENTRAL DO BRASIL

De Walter Salles

Avec Fernanda Montenegro, Vinicius de Oliveira, Marília Pêra

1998 • 1h53 • VO sous-titré français

Dora, ex-institutrice, gagne sa vie en écrivant des lettres pour les migrants illettrés à la gare centrale de Rio. Ana et son jeune fils Josue font appel à ses services pour retrouver le père de Josue. Lorsque Dora rentre dans son petit appartement de banlieue, elle fait le tri des lettres de la journée, en envoie certaines, jette les autres et en garde une partie dans un tiroir. C’est ce qui arrive à la lettre de Josue. Quand sa mère meurt, renversée par un bus, Josue demande à Dora de l’aider à retrouver son père. D’abord insensible, Dora finit par accepter de l’aider.

Ours d’Or au Festival de Berlin en 1998.

–

Programmation complète à venir

–

| Jangada|

Association loi 1901 à but non lucratif, Jangada a été créée par des français et des brésiliens soucieux de conserver une identité culturelle dans un contexte toujours plus mondialiste.

Son objectif est de promouvoir la culture brésilienne en France et dans le Monde, en organisant des manifestations artistiques et culturelles: festivals de cinéma, concerts, expositions de photographie, peinture, installations vidéos, conférences, débats littéraires, rencontres professionnelles…

Du jeudi 31 juillet 2025 au samedi 02 août 2025 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 22h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

A l'occasion de la Saison Brésil-France 2025, Paris Plages s'habille aux couleurs du Brésil et vous propose de découvrir la création cinématographique brésilienne à travers 3 soirées de projection gratuites, du 31 juillet au 2 août.

Rampe Sully Quai des Célestins 75004 Paris