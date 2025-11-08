Rand’automne

Le bourg Coulandon Allier

Début : 2025-11-08 07:30:00

fin : 2025-11-08 10:00:00

2025-11-08

Randonnée d’automne. Le club Coulandon à pied invite les amateurs de nature et de randonnée à sa traditionnelle Rand’Automne. Rendez-vous au bourg de Coulandon

Le bourg Coulandon 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 10 43 30

English :

Autumn hike. The Coulandon à pied club invites nature lovers and hikers to its traditional Rand?Automne. Meet at Coulandon village

German :

Wanderung im Herbst. Der Club Coulandon à pied lädt alle Natur- und Wanderfreunde zu seiner traditionellen Herbstwanderung ein. Treffpunkt im Marktflecken Coulandon

Italiano :

Passeggiata d’autunno. Il club Coulandon à pied invita gli amanti della natura e delle escursioni alla sua tradizionale passeggiata autunnale. Appuntamento nel villaggio di Coulandon

Espanol :

Paseo otoñal. El club Coulandon à pied invita a los amantes de la naturaleza y a los excursionistas a su tradicional paseo otoñal. Cita en el pueblo de Coulandon

L’événement Rand’automne Coulandon a été mis à jour le 2025-10-28 par Office du tourisme de Moulins & sa région