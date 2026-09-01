Informations pratiques

Saint-Pardoux-la-Rivière

Rand’Automne

Salle des fêtes Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

3 parcours au choix 15km départ à 8h30, 9,470km départ à 14h, 7km départ à 9h30. Repas tiré du sac. Inscription jusqu’au 12 septembre sur HalloAsso ou sur place. .

Salle des fêtes Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 76 27 83 rando.perigordvert73@gmail.com

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English : Rand’Automne

L’événement Rand’Automne Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2026-08-31 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin