Rand’Automne Saint-Pardoux-la-Rivière
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Pardoux-la-Rivière
Informations pratiques
Saint-Pardoux-la-Rivière
Rand’Automne
Salle des fêtes Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
3 parcours au choix 15km départ à 8h30, 9,470km départ à 14h, 7km départ à 9h30. Repas tiré du sac. Inscription jusqu’au 12 septembre sur HalloAsso ou sur place. .
Salle des fêtes Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 76 27 83 rando.perigordvert73@gmail.com
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English : Rand’Automne
L’événement Rand’Automne Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2026-08-31 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin