Rand’eau agricole Au fil de l’Oron Manthes

Le lieu de RDV sera communiqué lors de votre inscription Manthes Drôme

Début : 2025-10-12 08:30:00

fin : 2025-10-12 12:30:00

2025-10-12

Le Syndicat d’Eau Potable Valloire Galaure vous invite à une rand’eau agricole découvrez comment les agriculteurs du territoire agissent pour préserver l’eau que nous buvons ainsi que le voyager de l’eau pour arriver jusqu’à votre robinet.

Le lieu de RDV sera communiqué lors de votre inscription Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 27 76 73 rebecca.laigret@eauvalloiregalaure.fr

English :

The Syndicat d?Eau Potable Valloire Galaure invites you to an agricultural water tour: find out how the region?s farmers are working to preserve the water we drink, as well as the water?s journey to your tap.

German :

Das Syndicat d’Eau Potable Valloire Galaure lädt Sie zu einer landwirtschaftlichen Wasserwanderung ein: Entdecken Sie, wie die Landwirte der Region handeln, um das Wasser, das wir trinken, zu schützen, und wie die Reise des Wassers bis zu Ihrem Wasserhahn verläuft.

Italiano :

Il Syndicat d’Eau Potable Valloire Galaure vi invita a un tour agricolo dell’acqua: scoprite come gli agricoltori locali lavorano per preservare l’acqua che beviamo e il percorso che compie per arrivare al vostro rubinetto.

Espanol :

El Syndicat d’Eau Potable Valloire Galaure le invita a un recorrido agrícola por el agua: descubra cómo trabajan los agricultores locales para preservar el agua que bebemos y el camino que recorre hasta llegar a su grifo.

