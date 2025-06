Rand’Eau commentée à Saint Savin Saint-Savin 22 juin 2025 08:00

Vienne

Rand’Eau commentée à Saint Savin Place de la Libération Saint-Savin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 08:00:00

fin : 2025-06-22 12:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Dans le cadre de sa démarche de préservation de la ressource en eau potable, Eaux de Vienne organise une randonnée commentée à la découverte des actions agricoles locales mises en place pour protéger cette ressource précieuse.

Gratuite et ouverte à tous, cette randonnée se déroulera le dimanche 22 juin, de 8h à 12h. Le circuit de 8 km traversera les communes de Saint Savin et Antigny, avec des étapes commentées par des agriculteurs et animateurs locaux engagés dans la protection de l’eau.

Le parcours comprendra notamment la visite des captages d’eau potable de Gué de Sciaux, ainsi qu’une présentation des pratiques agricoles favorables à la qualité de l’eau, mises en œuvre sur le territoire.

?? Rendez-vous place de la Libération à Saint Savin. .

Place de la Libération

Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 51 85 08

English : Rand’Eau commentée à Saint Savin

German : Rand’Eau commentée à Saint Savin

Italiano :

Espanol : Rand’Eau commentée à Saint Savin

L’événement Rand’Eau commentée à Saint Savin Saint-Savin a été mis à jour le 2025-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne