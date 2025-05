Rand’eau des flots – Verdun-sur-le-Doubs, 1 juin 2025 07:30, Verdun-sur-le-Doubs.

Saône-et-Loire

Rand’eau des flots Quai du Doubs prolongé Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 07:30:00

fin : 2025-06-01 11:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Randonnée VTT et pédestre ( option bike and run )

1 er juin de 7H30 à 11H à Verdun sur le Doubs

Circuit VTT ( 5 euros )

25 Km

43 Km

Gratuit pour les moins de 12 ans

Casque obligatoire

Circuits pédestres ( 4 euros )

6 Km

17 Km

Les enfants doivent être accompagnes d’un adulte

Option bike and Run 9 euros le duo

Ravitaillement sur les grands parcours

Buvette à l’arrivée

Pensez à apporter votre gobelet .

Quai du Doubs prolongé

Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 11 41 95 secretariat.acverdun@gmail.com

English : Rand’eau des flots

German : Rand’eau des flots

Italiano :

Espanol :

L’événement Rand’eau des flots Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2025-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)