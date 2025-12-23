Rand’eau douce à Martigues, Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Rand’eau douce à Martigues

Samedi 21 février 2026 de 14h à 17h.

Samedi 18 avril 2026 de 14h à 17h.

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

2026-02-21 2026-04-18

Partez à la découverte de Martigues, surnommée la Venise provençale , lors d’une randonnée pédestre de 6 km sur le thème fascinant de l’eau douce. Loin des eaux salées qui entourent la ville, cette balade vous plonge dans son passé hydraulique.Randonneurs

Accompagné d’un guide passionné, vous explorerez les ruelles pittoresques et les trésors cachés de la ville. Chaque étape de cette randonnée commentée vous permettra de comprendre l’importance de l’eau douce dans la vie quotidienne des Martégaux, une ressource précieuse qui a façonné l’identité de cette ville méditerranéenne.



Vous apprendrez ainsi que les habitants de chaque quartier disposaient de leur propre source d’eau potable alimentée par le Canal de Martigues, aujourd’hui disparu. Saviez-vous que la fontaine située sur la Place Mirabeau avait été déplacée depuis le Cours du 4 Septembre à Jonquières par la famille Jourdan suite à l’extension de leur hôtel La Goutte d’Or ? Que l’entrée de Martigues débutait au croisement de l’Avenue Frédérique Mistral et qu’une partie du quartier de Jonquières n’était que marécage ? Que des bâtiments encore utilisés servaient autrefois de citernes, qu’en levant les yeux vous apercevraient des remparts aujourd’hui oubliés et qu’on retrouve d’anciens puits au coeur des jardins de constructions récentes ?



Sous les commentaires de Bernard, président de l’association Randonnée Ski Découverte (RSD), vous porterez un œil nouveau au patrimoine architectural de Martigues. Le passé a laissé des traces que nous ne remarquons pas au quotidien. Profitez de cette balade insolite en centre-ville pour allier l’utile à l’agréable. .

Discover Martigues, nicknamed the Venice of Provence , on an 6 km hike on the fascinating theme of fresh water. Far from the salt waters that surround the city, this walk immerses you in its hydraulic past.

