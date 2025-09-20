Rand’eau douce en centre-ville Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Rand’eau douce en centre-ville Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues samedi 20 septembre 2025.

Rand’eau douce en centre-ville Samedi 20 septembre, 09h30 Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Vivez une immersion au cœur de Martigues en parcourant 7 km sous le thème de l’eau douce. Bernard, président de l’association Randonnée Ski Découverte (RSD), vous guidera à travers un patrimoine historique surprenant où chaque coin de rue dévoile un vestige lié à l’eau. Découvrez l’histoire du Canal de Martigues, qui puisait autrefois sa source à Tholon, alimentant les quartiers de Ferrières et de l’Île sous l’influence des Comtes de Provence.

Chemin faisant, vous admirerez des fontaines encore en activité et des anciens bâtiments transformés en citernes, témoins d’un passé où l’eau douce était vitale. Vous explorerez également les alentours de l’aqueduc de Martigues, discret et fondu dans le paysage, et apprendrez des anecdotes surprenantes sur le quartier de Jonquières, jadis marécageux, où l’on plongeait les joncs pour attirer le gibier.

L’un des joyaux de cette visite est la fontaine de la Place Mirabeau, déplacée d’un quartier à l’autre par la famille Jourdan, qui possédait également l’ancien hôtel La Goutte d’Or. Et en levant les yeux, apercevez les anciens remparts qui surplombent toujours les rues de Martigues.

Cette randonnée est une occasion unique d’apprécier l’importance de l’eau douce dans l’histoire et le paysage urbain de Martigues, tout en profitant des riches anecdotes locales.

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.martigues-tourisme.com/excursions-et-visites-les-visites-accompagnees/rand-eau-douce-en-centre-ville.html »}]

Vivez une immersion au cœur de Martigues en parcourant 7 km sous le thème de l’eau douce. Bernard, président de l’association Randonnée Ski Découverte (RSD), vous guidera à travers un patrimoine où à…

Otmartigues / MyriamF